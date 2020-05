Angy y Adam Jezierski: "En la época de 'Física o Química' no había redes sociales y eso nos ayudó a tener los pies en el suelo"

¡Charlamos con Angy Fernández y Adam Jezierski ! ¿Cuánto hace que no se veían? "Hace un año, que me vinieron a ver a Billy Elliot, el musical", cuenta Adam. ¡El fenómeno Física o Química no se olvida! Gorka y Paula fueron una de las parejas de la serie.

La pareja de actores está deseando poder hacer realidad ese reencuentro de Física o Química que tanto desean los fans. "Yo como fan, a mi con Friends ese reencuentro que van a hacer me ilusiona mucho, así que lo entiendo", dice Adam. "Además recibimos mensajes de gente que no lo vio cuando lo daban en la tele cuando eran bebés, y ahora lo están viendo", dice Angy. ¿Tendremos pronto la confirmación de los rumores? Ana Milán dijo que sí el otro día...

"La serie empezó hace 12 años, y la gente la sigue viendo, es muy fuerte", dicen. ¿Y han visto Élite, la nueva de instituto? "Yo sí", dice Angy.

¿Se les subió un poquito la fama a la cabeza? "Cuando salíamos de fiesta juntos sí que se liaba mucho, pero creo que yo siempre fui consciente y nunca hablé mal a nadie", recuerda Angy. "No había redes sociales y el impacto era diferente. Eso nos ayudó a tener los pies en el suelo, y fue más progresivo, por temporadas", cuenta Adam. "Además todos queríamos dedicarnos a actuar, al oficio, así que no nos volvimos tontos del todo", reconoce.

"Me acuerdo que al terminar la primera temporada nos subieron a los despachos de los jefes, para contarnos cosas de la segunda. Yo subí feliz, porque pensaba que había hecho un buen trabajo. Me dijeron que tenían un problema conmigo, que no vocalizaba, así que la primera temporada no la puedo ver", cuenta Adam. ¡Qué fuerte!

¿Les gustaría que hubiese una continuación, con ellos mayores y con hijos? "El hijo de Gorka y Paula ya tendría 10 años".

¿Y volverá Angy Fernández a yu? Porque hace años estaba con nosotros y claro, como le ofrecieron una serie, nos abandonó... "Me encantaría, que ahora me aburro".

