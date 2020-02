Alba Palacios, primera futbolista trans de España: "Pensé que no me ficharían por mi condición, todavía no me lo creo"

Es la primera futbolista trans de España y el camino no ha sido fácil pero... Aquí está Alba Palacios . La jugadora del Madrid CFF se sienta en el sofá de 'yu, no te pierdas nada' pero lo cierto es que no está acostumbrada a comer banquillo... ¡Ella está mejor en el campo!

"Ha sido un fichaje un poco raro, me quería el Pozuelo, se enteró el Madrid y me quedé con ellos", cuenta. "Mi objetivo es jugar en Primera División, pero he tenido una tendinitis y a ver si me recupero", explica.

¿Está ella a favor del VAR o no? "Se pierde polémica pero se gana justicia", dice muy convencida. "Mi equipo soñado es el Valencia, pero lo que está haciendo el Madrid CFF es genial. No creía que me fuesen a fichar por mi condición, todavía no me lo creo", celebra, entusiasmada por este nuevo camino.

¿Cuánto le duran las agujetas a Alba Palacios después de un partido? "El nivel es muy alto, hay que estar en forma, así que duran, duran un poco", asegura. Menos mal que tiene fisios y de todo para recuperarse... Por si el fútbol fuera poco, la joven trabaja de informática ayudando a los mayores con las nuevas tecnologías.

¿Y cómo va a huelga que han hecho las chicas futbolistas?, ¿ha servido para algo? "Es de coña, no nos toman en serio, solo queremos lo mínimo, no un millón de euros...", dice.

