Alberto Velasco: "Los maricones llevamos toda la vida apropiándonos de los insultos para hacerlos nuestra bandera"

Alberto Velasco nos cuenta que hace muy poco que descubrió ese talento editorial y que 'Pobre, gordo y maricón' está formado tanto por textos viejos como por textos nuevos.

"Los maricones llevamos toda la vida apropiándonos de los insultos para hacerlos nuestra bandera. Mi cuerpo es una herramienta política", dice, explicando que "intentamos sobrevivir en un mundo que nos desprecia, por eso al final la gente se ve reflejada".

Alberto Velasco tiene muy claro que ser "pobre, gordo y maricón" no tiene porqué ser necesariamente malo y que esas palabras solo son calificativos. Y a la hora de escribir... ¿Qué referentes tiene? "No soy escritor, soy un artista que intenta traducir a palabras lo que no puede decir con su cuerpo". "No me veo con la capacidad de escribir una novela o un poemario", reconoce.

Alberto Velas también está sumergido en 'El rey de las flores', un guion muy personal en el que está trabajando. "Hice justicia poética en la ficción", bromea.

