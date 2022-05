Álvaro Wasabi: "El metraje que he visto de 'El Señor de Los Anillos: Los Anillos de Poder' es impresionante" // yu, No te pierdas nada

Recién aterrizado de Londres al yu, No te pierdas nada. Nuestro experto en cine y series, Álvaro Wasabi, nos cuenta qué tal le ha ido en su viaje express a la capital británica para conocer todos los detalles de la serie de El Señor de Los Anillos, de la que ha podido ver un trocito del metraje en rigurosa exclusiva. ¡Un afortunado!

"Acabo de venir de Londres de conocer a los showrunners de la serie de El Señor de Los Anillos: Los Anillos de Poder", cuenta el youtuber, que reconoce que echó una lagrimita cuando vio el tráiler de la serie por primera vez.

Su estreno está previsto para septiembre de este año y como creador, Wasabi ha estado invitado a un pase especial para prensa y divulgadores en Londres. "Nos llevaron a comer a una localización de Harry Potter, es la enfermería", explica sobre este viaje relámpago que ha hecho acompañado de un amigo.

La expectación por ver el resultado de la serie está por las nubes, así que la confidencialidad durante este viaje ha sido muy rigurosa. Poco le dejan contar de lo que ha visto, pero Wasabi quiere tranquilizar a los fans.

"El metraje que he visto es impresionante, no me dejan decir que es lo que hemos visto, pero va haber más tráilers. Puedo decirle a la gente que esté tranquila que lo que han hecho es una serie con calidad de película", asegura sobre el proyecto, que será además el producto audiovisual más caro de la historia.Tienen previsto gastarse mil millones de dólares. "Hay mucha gente de la trilogía original, está Sam", desvela antes de confirmar que los dos primeros episodios están dirigidos por Juan Antonio Bayona.

Puedes ver a Álvaro Wasabi en el minuto 13:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.