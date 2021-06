Daniel Marrero, el tiktoker trans que se ha convertido en modelo profesional

Daniel Marrero y su chica Marina Rivera forman una de las parejas de adolescentes más conocidos de la red. Sus vídeos en Tiktok acumulan miles de reproducciones y aunque no sigan una estrategia definida para crear contenido, está claro que ambos dominan a la perfección los algoritmos que otros influencer se empeñan en descifrar.

Marrero comenzó a hacerse conocido en Twitter en el año 2014 pero no fue hasta que comenzó su transición cuando su popularidad comenzó a subir como la espuma. El joven relató su experiencia personal a través de una serie de vídeos en la red y eso lo convirtió en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que se encontraban en su misma situación.

Con 17 años comenzó a tratarse con testosterona para conseguir el cambio que necesitaba y ahora, con 21, puede presumir de que grandes marcas como Zalando han contado con él para sus campañas de cara a la semana del Orgullo y la visibilización del colectivo trans.

¿Qué sintió cuando vio su foto en tamaño gigante en la Plaza de Callao? "Al principio me hizo mucha ilusión y luego me acostumbré, es que soy un poco inexpresivo, cuando Marina me hace un regalo, me graba la reacción y la gente piensa 'pues para reaccionar así mejor no regalarle nada'", cuenta el joven a Ana Morgade y Pantomima Full, que también le han preguntado por la nueva Ley Trans, sus referentes en TikTok y mucho más.

