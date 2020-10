Anaju presenta 'Rota', imita a Andrea Compton, habla del mejor consejo de Noemí Galera y mucho más

Anaju en 'yu, no te pierdas nada' / yu, no te pierdas nada

Y viendo el videoclip de Rota (que ha quedado muy muy bonito) Ana Morgade se pregunta... ¿Cuántos cabezazos se llevó en el rodaje? "Uff, perdí la cuenta, y unos pisotones..." ¡Es un plano secuencia real! "Hicimos unos ocho planos, pero de pisotones y tal... Solo quedó uno mal".

La cantante escribió este tema durante una noche de insomnio. "Sí, tuve mis movidas", reconoce. "Me confinaron pero yo ya venía del confinamiento de OT, en el que no tienes mucho tiempo para pesar en tus movidas. Cuando salimos nos encontramos con la pandemia, como se había visto todo desde fuera y nuestras movidas mentales...".

¿Qué le diría la Anaju de ahora a la Anaju del pasado que no se imaginaba que llegaría tan lejos en el programa?, ¿se arrepiente de su manera de hacer algo? Y cuidado porque Anaju es una gran imitadora de Andrea Compton... ¡La clava!

Antes de entrar en la academia trabajaba de diseñadora y claro, ¡ahora hace ella misma sus diseños para portadas y etc! "Me he dado cuenta de que soy la peor jefa y cliente que puede haber, me mando mensajes para recordarme cosas". ¿Tenía muchos borradores de la portada? ¡Uy! "He tardado más en hacer la portada que la canción", asegura.

¿Y porqué sus fans se han autodenominado las 'archivos digitales'? Anaju nos habla de este particular apodo y de cómo surgió antes de conectar directamente con ellas para que hablen 'cara a cara' con su ídolo. ¿Tendrá un álbum digital? "Puede, pero aún no soy Beyoncé", bromea. ¿Habrá hilo conductor en sus temas? "Alguno habrá, pero no se puede decir todavía". ¿Hay algún estilo al que le quiera mete mano en breve? "No lo sé, de momento es variado, como una ensalada".

"El consejo que más he interiorizado es el de Noemí Galera al salir de OT, que ni todo lo bueno es tan bueno ni todo lo malo es tan malo, todo que sube, baja". ¡Si es que Noemí es mucha Noemí!

