Anier y Shaolin Monkey presentan 'After Show' y adelantan nueva música y "nuevo sonido" para enero

Anier y Shaolin en yu / yu, no te pierdas nada

Los artistas nos presentan su tema 'After Show', con un estilo old school muy reconocible y un videoclip muy cañero. ¿Han montado una fiesta para el video como excusa para pasarlo bien un ratito? "Hombre no, pero sí lo hemos pasado bien".

¿Qué es lo primero que van a hacer cuando las restricciones del COVID-19 desaparezcan?, ¿echan de menos cantar en directo? "Hay ganas de aglomeración ya, de festivales", reconocen.

"Yo he tenido que cancelar una gira entera prácticamente", dice Anier, que ya está reubicando todos los conciertos para el 2021. ¡En nada anunciará nuevas fechas!

Esta es la primera vez que hacen una colaboración juntos, pero sí que han cantado en directo sobre el escenario. ¿De quién fue la idea? "Un día le envié un beat y se vino muy arriba, empezamos en el confinamiento", dice Monkey.

Y queremos saber... ¿Tienen alguna canción que les valga como despertador? "Siempre hay temazos, hoy me puse Rockstar por ejemplo", dice Monkey. "Yo soy de coger las sintonías del iPhone", cuenta Anier.

La verdad es que Anier tiene muchos temas nuevos preparados para salir del horno. "Tengo mucho que soltar, todo lo que se ha escuchado de mi hasta ahora es de hace un año, ahora tengo estilos y sonidos nuevos, llega a partir de enero", desvela.

¿Son ellos muy de videojuegos?, ¿están dentro del mundo gamer? Terminamos la entrevista con Maya Pixelskaya y el juego de "la bola y las monedas", un clásico de nuestro programa. ¡El récord lo tiene Adexe!

👉 Puedes ver a Anier y Shaolin en el minuto 38:

