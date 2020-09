Bely Basarte: "A mí me rompen el corazón pero luego lo monetizo"

"Yo no tengo amigos con barco", empieza diciendo Bely Basarte , que se ha pasado el verano currando y creando contenido sobre su último álbum, ' El camino que no me llevó a Roma '. ¿De dónde viene el nombre? "El disco es para escucharlo entero, es un concepto". "A mi me rompen el corazón pero luego lo monetizo", bromea.

"El amor pasa por un proceso a lo largo del disco, hay muchas fases, y al final lo que queda eres tú, y ya eres alguien muy diferente a quien empezó en esa relación", se sincera. La cantante presentó el álbum con un concierto post-covid en La Riviera de Madrid y asegura que fue una gran experiencia, aunque sea con mascarilla. "La gente tiene tantas ganas de concierto, levantaban las manos... La cultura es segura, tengo que decirlo", recalca.

¿Le cuesta interpretar temas tristes cuando en realidad está contenta? "He estado muchos años haciendo covers de YouTube así que tengo mucha empatía, no me cuesta ponerme en la piel de la persona que ha compuesto la canción", revela. "Es cierto que a veces le he escrito una canción a alguien que ahora me da un asco terrible... y tengo que cantarla, pero no pasa nada".

Los vídeos de 'Me va a Doler' y 'Flores y Vino' tienen una calidad audiovisual impresionante... ¿Pone ella alguna idea a la hora de crearlos? "En estos dos últimos un poquito sí, pero tengo un gran equipo que me ayuda, llevo haciendo vídeos con ellos siete años".

Hemos pedido a algunos fans de Bely Basarte que conecten con nosotros por videollamada porque queremos preguntarle esas cositas personales que solo saben ellos... ¿Qué quiere transmitir con el tema 'Espiral'?, ¿cómo se sintió antes del lanzamiento del disco?, ¿cómo fue?, ¿le dedicará algún tema a sus gatos?

"Me encontré a una amiga por la calle, le di un abrazo y cuando me separé no era ella. Se quedó en shock", nos cuenta la cantante, que tiene muchos problemas para reconocer caras y memorizarlas. ¡Qué fuerte, la prosopagnosia!

👉 Puedes ver a Bely Basarte en el minuto 00:25

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.