Buhos: "En el show hay música pero también es una obra de teatro en la que nos reímos de nosotros mismos"

Aunque no haya mucho espacio en nuestro parquecito de yu No te pierdas nada no hemos puesto límite de aforo y podrían haber venido los siete miembros de Búhos, pero son están aquí Guillem, Jaume y Joanet. "Somos los tres más pringaos, íbamos juntos al cole cuando éramos niños y somos los fundadores, los otros músicos se han ido sumando", cuenta Guillem. Dos de los integrantes de Búhos son también parte de Stay Homas, el grupo que se fundó durante la cuarentena.

Los chicos de Buhos acaban de estrenar Se acelera, un tema con mucha energía y buen rollo que llega acompañado de un videoclip muy animado. "Cada uno dio su propia idea", revela Guillem. El día de la victoria es su último disco, sacado en pleno confinamiento con temas inéditos y colaboraciones con Miki Núñez, Suu y muchos más.

Descubrimos que Jaume Nin fue el compositor del mítico tema que el Chiquilicuatre llevó a Eurovisión, el Chiqui Chiqui. "Me pidieron que hiciera un reggaeton en media hora y quedó así, pero para Eurovisión hubo retoques", revela sobre ese proceso de creación. ¡La propuesta quedó 16º en Eurovisión!

Los chicos de Búhos no hacen conciertos al uso, llevan a cabo una Terapia Colectiva con el mismo público. "El show es una obra de teatro en la que nos reímos de nosotros mismos. Como está la gente sentada hacemos mucho más rato de reírnos. Nos dimos cuenta de que estábamos acostumbrados a tantas cosas y ahora con qué poco nos conformamos. Quién nos lo hubiera dicho", señala Guillem, que añade que "lo más bonito de nuestro trabajo es ver las sonrisas y como la gente lo goza, así que me falta la mitad", asegura Guillem.

Búhos son muy asiduos a tocar en la Cataluña, Valencia y las Baleares, pero cada vez tienen más público en todo el país. Así, han abierto una web para que los fans cuenten a qué ciudad quieren que vayan. "Me hace ilusión ir donde no he ido, por ejemplo en las fiestas de la Mercè llevamos siete años ya. San Isidro estaría bien", bromean.

