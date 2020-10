El Jincho: "El único blanquito al que respetan los negros en República Dominicana soy yo"

¿Qué tal le ha ido entonces a El Jincho en su visita a la República Dominicana?, ¿ha hecho algún concierto? "Bajaba a los barrios para hacer publicidad, conciertos no he podido hacer por el COVID", nos cuenta sobre sus andaduras por el país. La ultima vez que estuvo nos contó que le detuvieron hace tiempo, pero esta vez parece que no ha tenido problemas.

En el último mes ha sacado 5 temas nuevos y todos están en las tendencias de Youtube. "No soy mediático, soy undrerground y digo malas palabras, pero en el barrio están locos con El Jincho", nos cuenta sobre los fans que siguen sus carrera.

"Cuando censuras el arte ya no es arte, nadie le dice nada a Miguel Ángel nada por poner un huevo para fuera, es arte explícito, como mi música, pero es arte", dice sobre los medios que no le dan visibilidad.

"Yo en realidad no escribo, la mayoría de temas que hago son improvisados", confiesa. "Lo hago en el momento, me ponen un ritmo...". ¿Cuánto tarda en hacer un tema? "Media hora, 20 minutos... No me cuesta mucho trabajo". Eso sí, el artista reconoce que no tiene un plan en cuanto a estrategias de lanzamiento y cosas así. "Yo lo lanzo y ya, muy natural todo".

"Hay gente que dice que soy español, que por qué canto así, pero yo no busco fórmulas para vender, soy así", dice sobre los que le critican. "Antes los inmigrantes estaban mal vistos y yo andaba con ellos, he aprendido muchos códigos. Ahora los gitanos no cantan flamenco, cantan reggaeton. Yo llevo viviendo esa vida desde hace mucho", explica.

¿Habrá visto La Isla de las Tentaciones?, ¿se habrá cruzado con ellos? Mira que se graba también en RD... "Qué va, yo no lo veo".

¿Tiene algún referente con el que le gustaría colaborar de cara al futuro? "Me apetece grabar hace mucho con Ñengo Flow, ya está hablado, a la vuelta de la esquina. Y también con John Z", cuenta.

"Los gitanos veían ridículos a los raperos con gorra y ahora escuchan reggaeton", dice el artista, que señala que "el primer rapero de España es un rapero de clase media por eso los seguidores son de esa clase, pero yo soy de la calle y no se escribir bien. Yo no he aprobado lengua, cómo voy a rapear cosas del diccionario".

Para terminar la entrevista se sienta en el parquecito nuestro Sergio Bezos para "adaptar villancicos" con letras de El Jincho. ¿Qué le ha pedido a los Reyes Magos?, ¿se ve sonando como banda sonora de el anuncio de la lotería?

