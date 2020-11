Carol Rovira: "La lucha en 'Luimelia' es por ser feliz y dedicarse a lo que uno sueña"

¡Recibimos a Carol Rovira! La actriz es, junto a Paula Usero, protagonista de ' Luimelia ', el spin off sobre los personajes de Luisita y Amelia en 'Amar Es para Siempre'. ¿Qué proyectos nuevos se trae entre manos?

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Carol Rovira / yu, No te pierdas nada

¡Segunda vez que recibimos a Carol Rovira en yu! Esta vez viene sola al yu, pero no porque Paula y ella no se aguanten... ¡Todo lo contrario! "Nos gusta ir en pack, pero ahora estamos haciendo cosas por separado", nos cuenta Carol, que asegura que trabajar con Paula es "muy fácil, nos reímos mucho juntas".

'Luimelia 77' es un nuevo montaje de la vida de Luisita y Amelia, las personajes que enamoraron al público con su historia de amor. "Es un resumen en cuatro capítulos de toda la historia de amor, y lo bueno es lo que vamos comentando nosotras como personajes", asegura. Lo cierto es que esta historia ha cruzado el charco... ¡Tienen fans por todo el mundo!

¿Nos puede adelantar algo de la nueva temporada de Luimelia, que es ya la tercera? "Diría que es una temporada muy íntima", asegura. "A ver, es que soy experta haciendo spoilers, así que no puedo", reconoce. "Eso sí, las escenas son más cotidianas y más íntimas".

Durante el confinamiento la actriz recuperó su pasión por la música y volvió a ponerse la guitarra entre las manos para componer y cantar 'Almas Viejas', un tema delicado que demuestra que Rovira tiene una gran voz. "Esta va a canción va a salir en la tercera temporada y la primera que compuse en Luimelia 77" , desvela. ¡Además el día 12 de diciembre saldrá 'Como Ninguna'! ¡Exclusiva! "Me hace muy feliz, no tengo un objetivo de sacar un disco pero me lo paso bien".

Terminamos la charla con una conexión con las fans de su historia de amor y de su trayectoria, que tienen unas preguntas muy personales... ¿Cómo se gestionan todos los sentimientos que hay en la serie?, ¿veremos próximamente a la familia de Amelia en la serie?, ¿y cómo influiría en la ficción?

