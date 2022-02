Cocco Lexa: "Que te hagan creer que si no estudias una carrera eres un mierda seca se tiene que acabar"

Ha pasado de tener un grupito de colegas a millones de oyentes en las plataformas, pero la opinión de su entorno sigue siendo la que más le importa. "Cuando le enseño un tema a mis colegas y me dicen que les gusta es la mejor sensación del mundo", dice Cocco Lexa, que acaba de estrenar el tema Killing Sosa.

Valeria Ros le ha dicho a Cocco que es un tío super auténtico y puede que esta sea una de las claves de su éxito. "Lo que me define es que voy a mi rollo", asegura.

El origen de su nombre artístico

El cantante terminó eligiendo su nombre artístico después de que se viralizase su tema I'm in love with the coco, que estrenó hace años en Vine, donde muchos hicieron bromas y vídeos con la canción de banda sonora.

"No es que sea cocainómano, es que dije 'el estimulante te quita la ansiedad', pues cocaína y lexatina, y ya está, para qué necesitas cocaína si me tienes a mi", asegura el artista.

Killing Sosa, su último tema

Killing Sosa es su último estreno y Valeria se ha quedado shockeada con el vídeo, donde sale Cocco haciendo amago de ser un crack del boxeo. "Ibai, cuando quieras te parto la cara", dice mirando a cámara lanzando un reto. "Ibai tiene que dar buenas hostias, los vascos son una plaza difícil", dice, provocando que Valeria se ponga un pelín roja. Aaaay...

"Mi ideal de la perfección es ser libre, aunque también me gusta estar preso, jugar a la consola y mirar el teléfono. Solo eres libre cuando disfrutas de las cosas", reflexiona Coco, que se considera que aunque muchos artistas solo sean intérpretes, lo importante es lo que cuenten sus canciones. "Los mejores temas los ha tenido que hacer alguien de manera sincera, la gente lo que quiere es identificarse, no te vas a enamorar de una persona que no sea sincera".

Ha llegado hasta donde está gracias a años de esfuerzo y constancia. Las recompensas no llegan solas. "De adolescente fui bastante problemático, mis padres decían que era gilipollas, y el sistema también. Me decían que tenía que hacer lo que me decían porque era lo que estaba bien, y en realidad ese no es el éxito. Que te hagan creer que si no estudias una carrera eres un mierda seca se tiene que acabar. Cada uno tiene que estudiar lo que le guste", explica.

