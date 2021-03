Descubre a Asha, la compositora de 'Ya no quiero ná' de Lola Índigo, 'Booty' de C. Tangana y Becky G y muchas más

"Como tengo un nombre complicado de pronunciar en España lo cambié", nos cuenta Asha, que ha tenido que ponerse cosas sencillitas para poder usar los coches de Uber, coger cafés en el Starbucks...

La cantante, de origen marroquí, despega ahora su carrera musical en solitario, pero lo cierto es que ha compuesto temas que han sido número 1 en España, como el 'Ya no quiero ná' de Lola Índigo o 'Booty' de C. Tangana y Becky G.

Para crear estos temas, Asha nos cuenta que las discográficas los reclutan para una especie de "campamentos". "Llaman a compositores y hacen un campamento de composición, escribimos muchas canciones para aun artista, el que nos digan", explica.

"La de Booty surgió porque el manager de Becky G me contestó por Instagram a un mensaje, quedé con el y le gustó pero no pasó nada, y a los dos años, me contactó, me dijo que Becky estaba en Madrid con C. Tangana y que necesitaban una compositora ya y dije 'aquí estoy'", cuenta la joven, que trabajó mano a mano en el estudio con Danna Paola para 'Oye Pablo', Lola Índigo... "El artista en el estudio se enamora de la canción, no es como si le mandan muchas canciones".

La artista acaba de presentar su tema 'Pasaporte', pero desde hace años tuvo claro que quería dedicarse a la música, aunque vino a estudiar a España a una escuela de negocios. "El primer año ya dije 'esto no es lo que quiero', pero no les podía decir a mis padres que lo quería dejar. Entré en clubs de música y un día un productor estaba ahí", cuenta sobre los inicios en el mundo de la composición.

Además Asha es la compostora de 'Palante', la canción que cantó Soleá y que nos representó en Eurovisión Junior. "Era tan pequeña, tenía tanta energía, con seguridad... La vi y dije 'vaya estrella'", cuenta.

