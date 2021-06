La fobia de la que Alaska no puede ni hablar: "De bebé ya tenía problemas"

¿Cuál es el secreto de Alaska ? La cantante vuelve resplandeciente a yu No te pierdas nada a hablar de su nuevo EP, 'Existencialismo Pop'. No conocía el parquecito porque cuando la cantante hacía su sección en yu con Marta Vaquerizo el plató era un solar, pero qué suerte volver a tenerla con nosotros.

Fangoria, el grupo integrado por Alaska y Nacho Canut, lleva 30 años representando su propia marca musical, marcada por los ritmos disco y temas tan icónicos y bailables.

El grupo se reinventa una vez más con Momentismo Absoluto, una oda al presente y en el que el concepto carpe diem cobra una nueva dimensión. Para el vídeo ha trabajado con Diego Trenas, que trajo ese concepto de "un mundo deshumanizado" en el que Alaska era la liberadora. "Yo abro la puerta y ala, todos para afuera", exclama la artista, que hace una oda a vivir en presente en este single. "Lo único que pasa aquí es que nos ha pasado todos a la vez, cuando se te muere alguien, cuando te pones enfermo...", reflexiona la artista sobre ese parón que vivimos en 2020.

Un cambio profesional y personal

Existencialismo Pop es el nombre del nuevo Ep de la formación, un título que curiosamente coincide con las siglas EP. "Nuestra idea es sacar cuatro o cinco Eps antes de volver a sacar un disco largo, pero ya veremos", asegura la cantante, que ha sufrido una transformación personal muy importante también.

"Me cambió de forma natural. Antes lo anotaba todo, lo planeaba todo, y si algo no sucedía tenía unas ganas de matar al mundo... Y eso no puede ser. Ahora hago planes, pero no me llevo esos berrinches si algo no ocurre", asegura.

¿Cuáles son los fantasmas de Alaska? Uno de sus nuevos temas se llama Fantasmagoría. "Cuando era pequeña solo creía en los fantasmas, y ahora se me mezcla con lo humano, y si escucho un ruido no sé si es alguien de ultratumba o un ladrón", señala la artista, que desvela que se ve mejor negociando con alguien del más allá que con alguien del "más acá". "Voy a tener cuidado a ver si no va ser esto una plegaria atendida", dice la cantante con un poquito de miedo, ya que puede que sea un poco bruja. "Llevo mucho tiempo diciendo 'que se pare el mundo' y el mundo se paró", bromea.

Sigue en el teatro con La Última Tourné

Aunque ha sido un año difícil para el mundo de los shows, la cantante ha podido continuar en Madrid con La última Tourné, un espectáculo alegre en el que lamentablemente la mascarilla hace que se pierda ese feedback con el público. "No ves la sonrisa, aunque luego se levantan y los ves contentos, pero yo soy de las que mira de reojo al público para ver qué tal", asegura.

Una curiosa fobia

Descubrimos que Alaska tiene una fobia muy peculiar: el miedo a las camisas con botones. "Lo siento pero es que es un tema... No puedo hablar de eso, parece que ya desde bebé y en brazos yo tenía ya problemas. Tiene un nombre rarísimo", asegura la cantante, que se pone nerviosa cuando una de estas prendas de ropa se le cruza en el camino.

"Desarrollas una habilidad para no mirar. Mi único problema es en el cine, con la pantalla grande, que tengo que apartar la mirada", cuenta la cantante.

Terminamos la entrevista con Lalo Tenorio, que se ha transformado en el vampiro del clikcbait para intentar sacarle a Alaska esos titulares "jugosillos" que tanto gustan en las redes sociales. ¿Ha ido alguna vez a Alaska?, ¿ha pirateado música?

Puedes ver a Alaska en el minuto 34:

