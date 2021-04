Hurona Rolera y las peores secuelas de videojuegos

Hurona Rolera, nuestra gamer de cabecera, se ha enterado de que va a salir la cuarta entrega del Age of Empire y parece que los seguidores están un poco decepcionados con el juego. Con esa premisa, Hurona ha salido a la calle para preguntarle a la gente por esas secuelas de videojuegos que no han gustado a pesar de que se esperaban con ansia.

El game play del Age of Empires no parece que pertenezca a 2021. "Parece el 3, no impresiona nada. Podrían haber innovado un poquito, los gráficos...", señala Hurona, que no está nada convencida con esta cuarta entrega. "Si tengo que elegir la peor secuela es la del Kindom Hearts, el tres fue decepcionante", asegura.

Puedes ver a Hurona Rolera en el minuto 30:

