JC Reyes: "Me gustaría crear y grabar una salsa con Marc Anthony"

JC Reyes acaba de estrenar su primer disco, bautizado Los Green Lanters, y ya acumula más de 5 millones de reproducciones en las plataformas. "Al formato físico lo que pasa la gente es que no le presta atención, lo que hay que trabajar son las plataformas", dice el joven, que ha hecho colaboraciones con El Jincho, Psycho y... ¡El Cejas!

¿Cómo surgió esta colaboración con nuestro colaborador? "Era la oportunidad adecuada, lo hicimos en plan risas y cachondeo", cuenta el artista que nos explica que lleva haciendo música "unos cuatro o cinco años, pero hace un año empecé la carrera de manera profesional".

"A mí lo que me ha venido muy bien es que la gente valore mi trabajo de esa manera, me sentía infravalorado", dice el artista, que siente que "no terminaba de arrancar".

Una de las colaboraciones soñadas de JC Reyes es con Marc Anthony. "Siempre he pensado hacer una salsa con él, me gustaría crear un tema con él, algo que no exista", confiesa. "También me gustaría con Bad Bunny", señala el artista, que dentro de poco se va a República Dominicana a grabar. "El Jincho por ejemplo está más valorado allí que aquí", reconoce.

Puedes ver a JC Reyes en el minuto 28

