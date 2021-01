Hurona Rolera y los rumores del GTA: ¿Será una mujer la próxima protagonista?

"Amueblar una casa es una movida, yo quiero meter aquí dólares", nos cuenta Hurona, que tiene un árbol de navidad muy muy particular. Decorado con una peluca, papel higiénico, máscaras, bastones de caramelo... 😱

En el reportaje de esta semana, Hurona Rolera nos trae un tema candente que preocupa mucho al mundo gamer, que resulta que tiene a algunos usuarios un tanto "enfadados" por los rumores del GTA y la posibilidad de que la próxima protagonista sea una mujer. Sí, las mujeres no solo son prostitutas... ¡Alerta con la misoginia!

"Esa gente huele a marchito unga unga", dice una joven, mientras otra asegura que "es necesario y esto limpia el fandom tóxico". "Yo al GTA no he jugado en mi vida, nunca me ha llamado la atención, me gusta más la fantasía", dice Hurona Rolera, que asegura que no le interesan los videojuegos basados en "el mundo real".

