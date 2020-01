Joaquín Reyes es Pedro Sánchez: "Con el rey Felipe hablo cuando quiero con la app 'Borbón-siri"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Joaquín Reyes es Pedro Sánchez en 'yu, no te pierdas nada' / europafm.com

Joaquín Reyes es hoy Pedro Sánchez, que aunque ya lo hemos tenido varias veces en el programa es la primera vez que viene en calidad de Presidente de España. Y con lo que le ha costado conseguirlo pues nos viene de empalme "Salí a celebrarlo y todavía no me he acostado".

A la pregunta si crear cuatro vicepresidencias no le parecía excesivo, Sánchez nos dice que no, que aún tendría que haber creado alguna más. Algo así como Vicepresidencia Coelho, "alguien que te diga frasecillas de mierda, pero que te alegren el momento".

Eso sí, como si de Reservoir Dogs se tratase, a sus ministros los ha dividido por colores. Está el señor rosa, el señor naranja... para no liarse. "Pedro Duque es el señor negro, como el universo", mientras que Pablo Iglesias, aunque quería ser el señor morado, finalmente se ha quedado como señor marrón.

Pero sin duda lo más innovador es la app 'Borbón-siri', con la que se puede comunicar en cualquier momento con el Rey Felipe, que si tienen que quedar se les hace más complicado.

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.