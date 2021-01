Jorge Amor: "Por un millón de reproducciones en Tik Tok te dan 5 euros, o 20 como mucho"

¿Cómo se gestiona eso de ser un auténtico TikTok Monster? ¡Sus seguidores se cuentan por miles! "He tenido etapas. En Vine lo peté a su manera, no tenía tanto público... Pase de 40 seguidores a 1000 y flipé", recuerda de aquella época, mucho antes de que apareciese Instagram en nuestras vidas. ¿Y le gustaría hacer tele o radio?, ¿tiene algún cómico referente? "Desde pequeñito me ha encantado José Mota, aunque a los chavales de mi edad no les gusta mucho", confiesa.

Y hablando de cash... ¿Tiene problemas para sacarle rendimiento económico a su rol en las redes? "Se gana bien, pero yo ahorro mucho y el dinero lo destino a invertir", explica el joven, que asegura que con TikTok se gana muy poco porque lo que da dinero es la publicidad.

"Igual por un millón de reproducciones en Tik Tok te dan 5 euros, o 20 como mucho", confiesa.

¿Para qué red social le salen más campañas? "Depende de lo que busque cada uno, lo bueno de reels es que como es el mismo concepto lo puedes hacer para las dos, reels de Instagram y TikTok", asegura.

Puedes ver a Jorge Amor en el minuto 1:17:

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.