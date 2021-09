Lorena Castell busca un donante para ser madre de nuevo: "Que mande un bote con nombre, foto y estudios"

Lorena Castell // yu No te pierdas nada

El otro día trajo las novedades musicales más top y ahora viene con sus cositas random de toda la vida. Un poquito de Tinder, un poquito de moda, noticias de última hora... ¡Y un deseo espontáneo de ser madre de nuevo!

Hablamos de la colección de ropa que C.Tangana está a punto de sacar en colaboración con Bershka y comentamos el embarazo de Kylie Jenner, que pronto dará la bienvenida a su segundo hijo junto a Travis Scott. "Stormi está contenta porque no sabe que va a atener que repartir al 50% la herencia de sus padres", apunta Lorena, a la que le han entrado unas ganas increíbles de ser madre por segunda vez.

"Estoy a favor de la maternidad múltiple, ojalá haber tenido tres, si hay algún candidato por favor que me escriba pero que no me moleste, que mande un bote y ya está... Que ponga su nombre, foto y estudios", pide Lorena, muy convencida.

