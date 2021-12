Lorena Castell y los reencuentros por Navidad: "El otro día quedé con un amigo que hacía 15 años que no veía y pensé 'uy, qué guapo'"

Estamos en el medio del puente de la constitución y muchos esperan con ganas la llegada de la Navidad. Comienzan las carreras entre Papa Noel y Los Reyes Magos para encontrar los mejores regalos para los niños, las familias montan el árbol, los villancicos empiezan a sonar... ¡Y a Lorena lo que más le gustan son los reencuentros!

"A mi lo que más me flipa de la Navidad es cuando salen en las noticias los reencuentros de gente en los aeropuertos, aunque sea peña random yo lloro, me emociono mucho. El año pasado había mucha mascarilla, no se veía bien", cuenta Castell, que se ha parado a pensar en el valor y la importancia de un buen abrazo.

"Hay un momento cuando te separas del abrazo de un amigo con el que hay feeling que te lo piensas, qué hago, sigo, me separo, le doy un beso...", relata Castell, que no tiene miedo a desvelar sus intimidades. "El otro día quedé con un amigo que hacía 15 años que no veía y pensé 'uy que guapo', no pasó nada porque somos adultos y estábamos ahí para otra cosa, pero siempre queda la movida de 'uy, podríamos habernos dejado llevar'", explica.

En Navidades también hay muchos que se hacen los listos a la hora de pagar en los bares y restaurantes. "Hay gente que se pide lo más caro y luego tres copas porque sabe que pagamos a escote", cuenta Castell bastante enfadada con este tema. "Yo tengo colegas bastante ratas", añade.

Castell es de las que piensan que no tiene que haber compromiso a la hora de cenar con la familia en Navidades todos los años. "Yo un día lo paso con los amigos porque son la familia que se elige", dice la colaboradora, que nos explica que existen cuatro tipos de perfiles según unos disfrutan de la Navidad o no: hedonista, familiar, el Grinch y el nostálgico.

