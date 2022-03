Lunay: "C. Tangana me gusta mucho, también Rosalía y Morad, vamos a colaborar pronto"

La última vez que charlamos con él en yu, No te pierdas nada solo tenía 18 años. Ahora tiene 21 y han cambiado muchas cosas, pero sigue haciendo música para que los jóvenes lo disfruten.

El cantante tocará en un par de festivales este verano en España, pero no es el único país europeo. También pasará por Alemania con un show "con otro tigueraje" diferente al que acaba de presentar en Madrid y Sevilla. Le encanta España y ya está deseando volver.

De la cultura musical española está muy enterado y no descarta una unión con alguno de sus tres artistas favitos. "C. Tangana me gusta mucho, me gusta su show, también Rosalía y Morad, sé que vamos a colaborar pronto", adelante.

El cantante estuvo cantando en un partido de la NBA en el que tuvo la oportunidad de conocer a Iverson. "Es un logro para mí siendo artista de Puerto Rico", recuerda el artista, que tampoco nunca imaginó ir a trabajar a un sitio como Israel.

Uno de sus últimos temas es Un Ratito, un corte que ha grabado junto a Alok, Luis Fonsi, Lenny Távarez y Julitte. "La canción llevaba escrita años, le quise preguntar a Alok por qué la quiso sacar ahora pero no lo sé", dice el artista.

No sabemos qué les dan de desayunar a los artistas puertorriqueños pero todos consiguen muchísimo éxito internacional. "Se llama pedigrí. Vivir allá con referencias como Daddy Yankee, Wisin y Yandel... De pequeños la música era lo que nos gustaba", asegura.

Dicen los medios de comunicación que Lunay es "el bebé del reggaeton", la promesa de la música del futuro. "Hay que entender que somos seres humanos, yo soy igual que el otro, como mi equipo, mi Dios y yo", reflexiona el reggaetonero.

"Me encantó estar con Romero Santos, le enseñé mi música y vamos a colaborar, una bachata seguro", adelanta el cantante, que también ha sacado una nueva línea de merchandising inspirado en los colores que le gustaban de niño.

Terminamos con Lunay y Roi Méndez enfrentándose a una ronda de nuestro clásico Adivina la canción y cerramos por todo lo alto escuchando cómo suena Enero en directo.

