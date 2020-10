Maka: "Creo que mi mejor disco todavía no ha salido"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Maka en yu / yu, no te pierdas nada

"Creo que mi mejor disco todavía no ha salido", reconoce el artista. ¿Y tiene algún tema del que se arrepienta?, ¿o ya no le guste tanto? "Es verdad que a veces le coges asco hasta a tus propios temas".

"Que dios me perdone pero le tengo asco a 'Cositas del amor', se acaba de enterar ahora el productor, que me perdone", nos cuenta. "Le he cogido manía". ¡Sinceridad ante todo!

Los Pantomimos preguntan al cantante si se ralla mucho con las reproducciones y las visualizaciones de YouTube. "Te crea incertidumbre y te agobia, pero llega un momento en el que no puedo más". El reggaetonero asegura que le encanta jugar a la Nintendo, mucho más que a la Play. "A los 18 dejé el fifa, mi enfermedad es Jordan, soy más de NBA".

Antes de recibir a Ventura y que todo se desmadre, el cantante nos deleita con una versión acústica de uno de sus últimos temas. ¡Ole, qué arte!

Para terminar, Ventura trae un juego de 'frases célebres' y Maka tendrá que adivinar quién ha dicho tales perlitas. ¿Porqué no te callas?,

👉 Puedes ver a Maka en el minuto 32:

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.