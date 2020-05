Ana Mena y Dellafuente se unen en 'La Pared'

Ana Mena continúa con su trayectoria para convertirse en una de las artistas femeninas más importantes de nuestro país. El éxito que ha supuesto 'Una Volta Ancora', junto al artista italiano Fred De Palma, ha hecho que el talento de la artista malagueña cruce fronteras convirtiéndose en una de las canciones más escuchadas en Italia en 2019.

Su versión en español, 'Se Iluminaba', ya es Doble Disco De Platino y todo un éxito en España. Y con este éxito todavía sonando en todas partes, Ana lanza una nueva colaboración, 'La Pared', junto Dellafuente.

El tema está compuesto por los propios artistas junto a Lowlight, y Mario Arenas se ha encargado de poner imágenes a la canción con un 'visual video' con imágenes que evocan el sentimiento y la historia que cuentan Ana y Chino.

Para Ana Mena esta colaboración es súmamente especial ya que es fiel seguidora de la música de Dellafuente desde hace muchos años y en varias ocasiones había expresado sus ganas de colaborar con él.

Esta canción llega casi dos meses después de 'Sin Aire', una balada en la que Ana Mena nos muestra un registro más melódico y donde relata una historia personal de desamor.

" 'Sin Aire' es un tema que me toca la fibra. Quizás es un tema diferente al resto de canciones que llevamos haciendo pero también por eso es especial. Espero que os transmita, os remueva y que os provoque alguna de las emociones que me recorrían (y me recorren) cuando la hacíamos y la escucho" explica la artista.

Ana Mena estará muy pronto con nosotros en Europa Home Date para hablar de estos dos lanzamientos y de muchas cosas más.

LETRA DE 'LA PARED', DE ANA MENA Y DELLAFUENTE

Cuéntale

La pared, la pared

Tiene la marca nuestra

Que no, que sí, tanto que sí, que no

Tantas que pasan por su habitación (Tanto)

Tanto fingir que no es amor

Pero guarda fotos en el iphone

Que no, que sí, tanto que sí, que no

Tantas que pasan por su habitación

Tanto fingir que no siente ese amor

Y aunque se empeñe sabe que es amor

Cuéntale

Que tú cuentas las horas pa' volverte a ver

Que te llevó a Londres, nadie sabe que

Ese Victoria te lo regaló a ti pero es un secret

Cuéntale

Que yo cuento las horas pa' volverle a ver

Que me llevó a Londres, nadie sabe que

Ese victoria me lo regaló a mí pero es un secret

Cuéntale

Cuéntale

Cuéntale

Mmh

La pared tiene las marcas nuestras

Cura mi sed con agua de tormenta

Cuál es su game, si sabe la respuesta:

La luna siempre sale con la noche puesta

Yo no quiero que te metas con él en más líos

Tú lo sabes que no vale, que es un saborío

Sé que estás en la cama, sin él hace frío

Van tres días que no te llama y ya te entra el bajío

Y rum, rum, monta subo yo primera

No termina esta guerra, a mí me desespera, eh-eh

Siente como acelera

Si quiere curvas esta no es la carretera

Cuéntale

Que tú cuentas las horas pa' volverle a ver

Que te llevó a Londres, nadie sabe que

Ese victoria te lo regaló a ti pero es un secret

Cuéntale

Que yo cuento las horas pa' volverle a ver

Que me llevó a Londres, nadie sabe que

Ese victoria me lo regaló a mí pero es un secret

Y yo no sé de que se asusta

Si tienes to'ito lo que le gusta

Le diré todo lo que nunca dije

Porque al final siempre te busca

Y yo no sé de que se asusta

Si soy yo quien tiene todito lo que le gusta

Le diré todo lo que nunca dije

Porque al final siempre me busca

Cuéntale

Que tú cuentas las horas pa' volverle a ver

Que te llevó a Londres, nadie sabe que

Ese victoria te lo regaló a ti pero es un secret

Cuéntale

Que yo cuento las horas pa' volverle a ver

Que me llevó a Londres, nadie sabe que

Ese victoria me lo regaló a mí pero es un secret

Cuéntale

Cuéntale

Cuéntale

Mmh

Cuéntale Della