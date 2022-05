Marina Rivers, sobre su última polémica: "Para mi es un crimen no saber lo que significa IRPF o IVA, no GTA"

"Yo no sé qué hago que todos los días la gente se enfada". Con estas palabras arranca Marina Rivers su sección en yu, No te pierdas nada, donde ya casi se ha convertido en tradición contestar a todos esos ofendiditos que la critican haga lo que haga.

Nueva semana, nueva polémica con Marina Rivers. Si hace unos días la ponían a caldo en las redes por los estilismos que escogió para ir al Coachella, uno de los festivales más conocidos de Estados Unidos, ahora los tuiteros se han hartado de criticar un vídeo suyo en el gimnasio.

Pero cuidado porque el vídeo viral no es la única controversia en la que se ha visto sumergida la Tiktoker. Un usuario se hizo pasar por ella y se lió parda. Atentx.

Falsifican su cuenta y se hacen pasar por ella

Todo comenzaba con una foto de Marina Rivers en Santa Monica Beach, un parte de atracciones muy famoso de Los Ángeles donde Rivers quiso posar en la entrada.

"Parece ser que es escenario del GTA. Yo tengo muchos amigos que juegan al GTA y yo sabía que esto y el aeropuerto de Los Ángeles eran un escenario del GTA", explica antes de aclarar que ella lo que quería era hacer un vídeo gracioso "caminando como una de las putas del GTA". Lo grabó, lo colgó y a los dos días estalló todo.

"A la gente le encantó y a los dos días salió una cuenta de memes con un mensaje fake, mío. Alguien me decía 'pero si no sabrás lo que es el GTA'. Y supuestamente yo le contesté 'game the angels. Me tomáis por tonta y sois unos listillos'", dice Rivers antes de aclarar que toda esta conversación es completamente falsa.

Pero Marina tiene una conclusión muy clara después de todo esto. "Para mi es un crimen no saber lo que significa IRPF o IVA, no GTA", exclama Rivers antes de explicar muy acertadamente lo que esconden esas siglas. Como se nota que está estudiando para ser la próxima Ally McBeal. ¡Deseando que Rivers y asociados se haga realidad!

Vuelve a ver a Marina Rivers:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.