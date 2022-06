Melody presenta su versión del mítico 'Sobe Son' y no cierra la puerta a un Benidorm Fest

Melody es la reina de las coreografías de instituto. Pocos jóvenes se los 90 se han quedado sin bailar El baile del gorila con "las manos hacia arriba, las manos hacia abajo". Fue la pionera de los que ahora conocemos como bailes de TikTok. Eso es innegable.

Versiona el mítico Sobe Son

El año pasado vino al parquecito a presentar Las Cosas del Amor y ahora regresa para presentarnos la nueva versión que ha grabado del mítico tema Sobe Son de Miami Sound Machine.

Melody, de 31 años, está de vuelta para poner banda sonora a todas las fiestas de verano y esta nueva versión llega con un videoclip muy movidito. "Estuvimos ensayando cuatro o cinco días, lo teníamos que haber ensayado más, pero no me da la vida. Esto de autoeditarte tú, producirte...", cuenta la artista, que trabaja de manera independiente.

"No sé hacer twerking, te lo digo", reconoce Melody. Pero lo que es incontestable es que bailar no se le da nada mal.

Sobe Son es uno de los clásicos de la época, pero podría haber cogido otro. "Es un tema que tiene mucha fuerza, me siento muy identificada, es muy yo, de mi estilo, y en la época en la que yo estuve en Miami componiendo salió el tema varias veces. Así que mientras preparo lo nuevo saco esto, ahora que viene el Orgullo, las fiestas...", cuenta.

Nuevo tema de "medio tiempo" entre manos

Aunque ha venido con un tema bajo del brazo, la artista nos desvela que tiene nuevo material entre manos.

"Tengo que hacer ahora un cambio en la composición, quiero cambiarle un poquito la letra y la melodía en algunas cosas y lo sacaremos pronto", dice sobre el tema, que será "un poquito más lento, no va a ser tan rítmica. No es bachata, es un medio tiempo".

La cantante reconoce que lo primero que hace por las mañanas es mirar el teléfono. "Qué triste", dice. "Pero estamos todos igual", la consuela Valeria.

¿Candidata al Benidorm Fest?

No son pocos los seguidores que le han pedido que se presente a la próxima edición del Benidorm Fest, del que saldrá el representante de Eurovisión para 2023. "Me gritaron en la calle a pleno pulmón 'el año que viene, a Eurovisión'", recuerda entre risas.

Lo cierto es que no descarta nada. "No voy a cerrar esa puerta porque representar a tu país en el festival es una cosa super guay, pero este año no llego, no me da tiempo, vamos muy apretados", dice la cantante. Esperamos verla entonces para 2024.

Vuelve a ver a Melody en el minuto 23:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.