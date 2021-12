Miguel Ángel Muñoz: "La tata trabajaba limpiando unas piscinas y a los tres años me llevaba con ella"

Miguel Ángel Muñoz no sabe qué le hace más ilusión. El Premio Forqué al Mejor Documental por 100 días con la tata o el premio al mejor crush por su historia imaginaria con Victoria Martín. Se encontaron hace años, cuando Dani Mateo presentaba el yu, y la princesa bebé no dudó en declararse: "Te quiero", le dijo. ¡Qué tiempos aquellos!

Así es 100 días con la tata

El 29 de diciembre se estrena '100 días con la tata', un documental que Miguel Ángel Muñoz ha creado como homenaje a su tata, que tiene 97 añosy en realidad es la hermana de su bisabuela. Con ella pasó los meses más duros del confinamiento por la pandemia, pero la necesidad de hacer algo juntos llegó mucho antes.

"La cuarentata está dentro de la peli documental pero no va de eso, el documental nace de la necesidad que tengo yo hace más de 10 años, de contar esta historia para mi y para ella. Un día la vida me pone muy presente que mi tata no es inmortal y ahora tengo la necesidad de pasar más tiempo de calidad con ella. Quería hacer una película para nosotros", dice el actor, que grabó las primeras secuencias hace ya cinco años. Luego llegó el coronavirus y lo cambió todo.

"La pandemia cambia la historia, iba a ser una historia de ficción", dice Muñoz, que revela que se tratan temas ajenos al virus muy importantes y profundos. "La cuarentena no llega hasta el minuto 40. Los valores que representa la película son lo importante", explica. "A mi tata le vino muy bien la pandemia como terapia ocupacional, a nivel cognitivo, era muy paradógico ver como la pandemia hacía estragos en otros y nosotros teníamos nuestra burbuja de felicidad", dice.

Luisa es la hermana de su bisabuela y tiene 97 años

Si le pedimos que defina su relación con la tata, Miguel lo tiene claro: "Es fácil de explicar pero es inexplicable". "Mis padres son muy jóvenes. Cuando nací mi madre tenía 19 años y mi padre 23 .Tenían que trabajar y no tenían medios. De mis cero a mis tres años me cuidó mi abuela paterna, que falleció cuando yo tenía tres años. Luego vino la tata a mi casa a vivir para ayudar a mis padres, otros tres años, y ahí creamos este vínculo y no nos hemos separado nunca. Mis padres me han criado y me han cuidado, pero ella era limpiadora y me podía llevar a su trabajo. Trabajaba en unas piscinas, limpiando los baños, me dejaba en una esquinita y no llamaba mucho la atención", relata.

¿Estará en UPA Next?

Atresmedia ha confirmado el regreso de universo de Un Paso Adelante con Upa Next, pero a Miguel Ángel Muñoz aun no le han llegado noticias. Eso sí, está dispuesto a regresar a la escuela de baile y Victoria y Morgade casi explotan de ilusión. "UPA tuvo un éxito brutal y me siento muy orgulloso, pero distinto es que quieran hacer una cosa nueva con gente que no somos nosotros. A día de hoy no tengo noticias, pero sé por otros compañeros que se van a poner en contacto conmigo. Si la historia que cuentan mola mogollón y quieren contar conmigo en algo grande o pequeño, por supuesto que estaré", dice.

Puedes ver a Miguel Ángel Muñoz en el minuto 21:

