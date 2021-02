Nadal015: "Tengo que cuidarme la voz porque sino en 10 años pareceré Sabina"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Nadal016 en yu / yu, No te pierdas nada

"Nadal es mi apellido, 015 es haciendo referencia a mi barrio, Campanar, en Valencia", nos cuenta. "Lo mejor es que mi Dj se llama Djockovich, y es casualidad", desvela. ¡Menudo dúo! ¿Y al tenis no le dan, no? Porque ya sería...

El cantante es conocido por sus letras de desamor y desigualdad, pero reconoce que "lo bonito es que cada uno le de su propio significado". Su voz rasgada también es parte de su identidad. "No es una voz fácil de hacer ni fácil de soportar, tengo que cuidarla porque si no en 10 años pareceré Sabina", cuenta.

El rapero nos cuenta que su padre es su mayor fan. "Tengo mucho feeling con él en ese aspecto, venía a todos mis conciertos, me hace comparativas de visitas de los vídeos...", explica. ¡Y además le mete caña para que se cuide la garganta!

Nadal015 empezó en las batallas de gallos y ahora está centrado en la música. "Las batallas me divertían mucho pero no tenían mucho fundamento para mi, no deja huella por mucho que ahora graben las batallas. Quería darle color a mi música, que dejar huella".

"El don de la palabra es lo más importante que tenemos", dice el cantante, que cuida mucho sus letras y lo que quiere transmitir con ellas. "Detrás de la letras hay una persona, hay que escribirlas con veracidad".

