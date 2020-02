Netta presenta su nueva música, escucha 'Universo' de Blas Cantó y bromea con colaborar con 'SJK' en 'A toda mecha'

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

La artista nos presenta su nuevo tema, 'Ricki Lake', que llega con un videoclip lleno de colores y surrealismo. "La canción es la respuesta, habla mucho de las redes sociales, donde todos intentamos parecer geniales, no nos muestran verdaderos", dice. "Las redes sociales no somos nosotros", cuenta, y "debemos comunicar más verdad".

¿Y porqué se llama Ricki Lake la canción? La cantante nos habla de la dualidad de la comida rápida, que parece muy apetitosa y llena muy rápido, pero luego te deja un vacío enorme. ¿Y cómo le ha cambiado la vida ser la ganadora de Eurovisión? "Me han dado un ticket dorado para que me conozcan en toda Europa", reconoce. "No solo a mujeres, 'Toy' era para empoderar a todo el mundo".

Le preguntamos por su paseo con el Príncipe Guillermo, que cuando visitó Israel habló con la cantante de los cambios políticos y sociales. "Parece un buen chico", dice. ¡Y se tomaron una Fanta!

¡Le enseñamos el tema de Blas Cantó que representará este año a España en Eurovisión! ¿Qué le parece 'Universo'? "Es muy fuerte vocalmente", dice. "El escenario de Eurovisión es muy fuerte, si no tienes mucha voz impone mucho", cuenta.

El surrealismo se ha colado en la entrevista cuando le hemos enseñado nuestros temazos patrios 'Cómeme el Donut' y 'A toda mecha' de SJK. "Quiero colaborar con ellos", dijo sobre los niños de Los Serrano. ¡Una fantasía!

