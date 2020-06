Nia: "Cuando compuse Ocho Maravillas pensaba en mis Islas Canarias, pero puede que haya un crush por ahí"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

¿Cómo ha sido la primera juega post academia? "Hemos quedado en Barcelona todos y hemos ido a comer, llevo tres días bebiendo cerveza", nos dice con una sonrisa en la cara. Pero qué fue lo primero primerísimo que hizo nada más saber que era la ganadora, ¿a quién dedicó su tiempo? "Hice videollamada con mis abuelos, que estaban contentísimos".

La cantante ya tiene un single en el mercado y lo cierto es que 'Ocho Maravillas' suena muy muy bien. ¿En qué se inspiró para escribirla? "Cuando componía pensaba en mis ocho islas, pero puede que haya un crush por ahí", confiesa. Wow, wow! ¿Y sabe por dónde tirar ahora que tiene que currarse la carrera en solitario? "Me apetece algo flamenco", bromea. "No hombre, me gustaría seguir por lo latino".

Una de las curiosidades más top de esta edición es que Nia tenía el mismo número de casting que Famous, el ganador de OT 2019. ¿Cree en el destino? Porque menuda coincidencia...

La canaria lleva 3 años viviendo en Madrid y lo cierto estuvo trabajando en el musical del Rey León... ¿Llevó a su familia de gratis a verlo? "Mucha gente quería entradas, pero no nos daban".

Después de lo que nos desveló Ventura el otro día sobre Nia y sus anécdotas con pelotas de pimpón en las extremidades, tenemos qué preguntarle cómo paso todo... "Quise hacer lo que hacen en Tailandia con la pelotita de Pin Pon y se metió para dentro". Omg!

¿Y con quién le apetecería colaborar? ¡Recogemos la petición para Marc Anthony!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.