"Esto no lo he contado nunca": Álvaro Rico revela qué tuvo que hacer para interpretar a Polo

"No soy muy fan de los halagos, se crea una atmósfera de... Ahora tengo que estar a este nivel". Así empieza Álvaro Rico la entrevista, que nos cuenta que después de 'Elite' tiene el listón alto.

El actor nos habla de 'La Caza Tramuntana', una serie en la que interpreta a un personaje que es un poco "regular" como persona. "Siempre me dan los malos", reconoce Rico, que asegura que también es divertido. "Son los personajes más ricos, mas complejos, me hacen ir a otro lado. Es como cuando de pequeño juegas a ser El Zorro".

Los protagonistas de 'La Caza Tramuntana' son Megan Montaner y Alain Hernández, pero Álvaro Rico interpreta a un joven conflictivo en un "pequeño papel". "Se cargan a su padre en el primer capítulo y él quiere romper una ventana capítulo sí capítulo también", cuenta.

Ana Morgade quiso saber si para este tipo de ficciones los actores conocen toda la trama antes de rodarla. "Solemos tener todos los capítulos, pero no siempre", asegura. "No recuerdo muy bien como fue lo de Tramontana porque nos pilló la pandemia y hubo barón absoluto".

El actor nos cuenta que le costó mucho deshacerse de Polo, su personaje en Élite. Rico asegura que el director Ramón Salazar era bastante estricto. "Yo estuve en Milán con un collarín puesto todo el rato, por una cosa que él me quería hacer de oprimir al personaje. Esto creo que no lo he contado nunca", desvela. "Me dijo 'te lo quitas cuando tengas que estar con la prensa pero para tu vida diaria te lo pones'. Era la trama de la segunda temporada, Polo era como una olla a presión. Fueron tres días, aunque hice un poco de trampa, él no lo sabe". ¡Menuda anécdota! "Ramón, te quiero", le dice.

¿Se parecía en algo su instituto real con Las Encinas? "No, aunque había mucho microbulliyng que haciendo la serie me he dado cuenta de que lo pude hacer sin querer".

El actor nos habla también de Dribbling, la obra de teatro con la que está a punto de iniciar una gira. "Llegó como de rebote, aunque llevaba pidiéndolo bastante tiempo", nos dice sobre el mundo de las tablas.

Álvaro Rico es un auténtico fan de Camarón, y es que el intérprete asegura que "una juerga flamenca es lo que más me gusta del mundo". El actor nos cuenta que además de pequeñito le encantaba bailar y apuntarse a cualquier sarao.

Terminamos con Mister Jagger y el ya conocido videojuego "la bola y las monedas", un clásico del programa en el que ponemos a prueba la habilidad de nuestros invitados. ¿Superará el récord de Cepeda?

