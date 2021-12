Pablo Rivero, actor y escritor: "Lo que más me gusta es escribir porque mando yo y hago lo que me da la gana"

Pablo Rivero // yu, No te pierdas nada

¡Veinte años han pasado desde que conocimos a Carlitos Alcántara en Cuéntame! Pablo Rivero , el actor que dio vida al mítico personaje, se mete ahora en los fogones del show culinario Celebrity Bake Off.

COCINILLAS EN 'CELEBRITY BAKE OFF'

Después de dos décadas unido a Cuéntame cómo pasó como Toni Alcántara, Pablo Rivero se lanza al mundo del entretenimiento como concursante de 'Celebrity Bake Off España', el talent show culinario de Amazon Prime Video.

"Soy un gordo en potencia, sobretodo del dulce", confiesa Pablo Rivero, que asegura que intenta controlarse para no subir mucho de peso. "Lo único que sabía hacer era el brownie, pero ni siquiera me quedaba bonito", cuenta el actor, que ahora es compañero de personajes tan dispares como Esperanza Aguirre, Chenoa, Paula Gonu o Soy una pringada.

"Los lunes hacíamos clases especiales, nos las daban a todos a la vez, eran procesos para luego saber hacer lo que nos pedían", recuerda. "La experiencia es una mezcla entre sacarte el carnet de conducir con selectividad", evoca el intérprete, que nos cuenta que en una de las pruebas sí les dejaban tener la receta delante a la hora de cocinar.

"A la tarta de queso le pongo queso azul, queda intensa", desvela Rivero, que no se ha lanzado a ser muy creativo porque la repostería requiere de muchos cálculos. "Antes hacía ensalada muy ricas, pizzas, humus", cuenta.

Quiso prepararse antes de empezar a grabar el programa y abusó de la confianza de un conocido pastelero. "Tres semanas antes me iba a El Escorial a una pastelería a ver bien el oficio", asegura. "El programa es curioso porque es un talent, solo se graba el cocinado, pero nosotros convivíamos por covid, lo mejor eran las comidas y cenas, era un poco campamento de verano", revela el actor, que ha hecho muy buenas migas con Adriana Torrebejano.

El actor ha editado tres novelas en muy poco tiempo y leer es una de sus grandes pasiones, incluso por encima de la actuación. "Lo que mas me gusta es escribir porque mando yo y hago lo que me da la gana", confiesa. Sus títulos publicados son Las Niñas que Soñaban con Ser Vistas, Penitencia, No volveré a tener miedo y Érase una vez el fin.

Puedes ver a Pablo Rivero en el minuto 25:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.