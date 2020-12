Paco León y Miren Ibarguren: "Hemos visto la muerte cerca debajo del agua, no sabemos nadar bien"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Paco León y Miren Ibarguren / yu, no te pierdas nada

El lema de la película 'Mamá o Papá' es "el roce hace el cariño", pero Paco León y Miren Ibarguren se han encontrado en tantos proyectos que igual están más cerca del punto de "la confianza da asco". "No, qué va, el umbral del asco está lejos", aseguran.

¿Tiene Paco algún tic o manía extraña? "A Paco no se le puede tocar sin avisarlo antes", dice Miren. "La gente no se puede acercar a él a menos de dos metros", bromea. "Una vez iba por Preciados, alguien me tocó, tenía el móvil en la mano, le di un manotazo, el móvil cayó al suelo y se rompió... ¿De quién es la culpa?", cuenta el actor.

¿Y Miren, tiene mal carácter? "Qué va, ella viene ya brotada de casa", explica el actor. "Hemos tenido momentos límites, debajo del agua, de ver la muerte cerca... Somos dos actores que no sabemos nadar bien. Nos tocó una piscina con mucho cloro, se nos destiñeron los trajes y todo", nos cuentan sobre algunos rodajes un tanto complicados.

Vale, para el agua nada... ¿Pero conducir tampoco? "Yo sé conducir pero no aparcar", cuenta Miren. "Me saqué el carnet en Cuenca pero nunca conduje. Después tienes que practicar", dice Paco León, que menos mal que no ha tenido que conducir nunca en ficción... "Te llevan siempre en un cámara car".

Para terminar la entrevista Paco León y Miren Ibarguren se someten al casting de Sergio Bezos para elegir con quien se va a vivir después de la "separación"... ¿Con papá o mamá?. ¿Quién cocina mejor?, ¿cómo reaccionarían cuando se negase a hacer sus tareas?

