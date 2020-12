“No hay que tener miedo de lo que entendáis”: Paco León critica la censura de esta performance que abre el debate sobre “los límites del arte”

A Paco León le gusta generar debate en sus redes sociales, especialmente sobre lo políticamente correcto. Por este motivo se las ha visto en varias ocasiones con la censura de Instagram, que no tolera sus desnudos integrales aunque el actor los defienda como una forma de expresión que nada tiene que ver con contenido obsceno.

Este miércoles se ha convertido en tendencia en Twitter a raíz de un vídeo que ha llevado a estar red social, después de que se lo borrasen en Instagram.

Se trata de una performance que tuvo lugar en México en la que los actores se mueven a cuatro patas mientras se desprenden rayos láser de sus traseros o entrepiernas.

"Me han quitado el post en instagram 😞 Me parecía interesantísimo el debate que ha provocado sobre los límites del arte y la performance... pero bueno. Voy a postear gatitos que gustan más", escribía en Twitter junto al vídeo, que no ha tardado en generar un gran debate.

Al igual que Paco, hay muchos usuarios que defienden el arte más allá de sus vertientes clásicas.

Y todavía seguimos sin entender la palabra arte?🤦🏼‍♀️... Que no son solo los cuadros señores!!! Invito a búscalo en wikipedia! Depertad!. Solo por generar todos estos movimientos y comentarios ya lo es!!!! Grande @pacoleonbarrios me ha encantado! 🙌🏻🙌🏻 Bienvenidos al siglo XXI — Marta Sánchez (@MartaSanchezAyD) December 8, 2020

Hace 150, cuando Manet expuso esta obra, se le tildó de degenerado, pornográfico y de saltarse los límites del arte y del buen gusto.Lo mismo ocurrió con los impresionistas No pido q la gente entienda q el arte es vanguardia y ruptura, me conformo con q lo respete Grande Paco 👏 pic.twitter.com/okocN4cFET — le frère 🔻 (@Lfrre) December 9, 2020

Pero por otro lado, están los que no comprenden este tipo de performance como arte, a lo que el artista no ha dudado en debatir con ellos: