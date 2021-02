"¡Parece un informativo para niños!", Mónica Carrillo desvela los divertidos motes que tiene con Matías Prats

Mónica Carrillo ha visitado 'yu, No te pierdas nada' donde nos ha hablado de temas de lo más diversos. Además de presentarnos su nueva novela, 'La vida desnuda', la periodista nos explica cómo vivió su experiencia en 'Mask Singer' y responde al test de Sergio Bezos . ¿Quieres saber a qué huele Matías Prats ? ¿Y qué mote se han puesto mutuamente? ¡Mónica nos lo cuenta!

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Mónica Carrillo se somete al test de Sergio Bezos en 'yu, No te pierdas nada'. Bezos quiere saberlo todo sobre la periodista para poder hacerse pasar por ella cuando "le de pereza presentar el informativo o en tu vida", ¡así que se pone manos a la obra!

La primera pregunta parece más o menos normal. ¿A qué hora se levanta Mónica Carrillo? "Generalmente trasnocho. Pero aunque me haya acostado tarde no me suelo levantar más tarde de las 9", le responde la periodista.

Tras saber a qué hora se levanta y en qué piensa mientras presenta el informativo, a lo que Mónica le asegura que está muy concentrada en informar, Bezos le sorprende con una inquietante pregunta: "¿A qué huele Matías Prats?"

"A limpio", responde entre risas. "¿Pero a limpio cómo?", le insiste Bezos. "¿A limpio 'Varon Dandy'? No, no, huele a limpio".

Sergio, que quiere ser amigo de Matías Prats, quiere saber trucos para acercarse a él: "¿Tiene algún mote o algo así?", a lo que Mónica responde divertida: "'Mati', yo le digo Mati. Y él me dice 'Moni'. O 'Moni dos carrillos' porque como mucho", bromea.

"Moni y Mati sería un informativo para niños", añade Ana Morgade. "Estaría guay porque las noticias malas no sonarían mal", añade Bezos.

SU EXPERIENCIA EN 'MASK SINGER'

Además de presentarnos su última novela, 'La vida desnuda', Mónica Carrillo nos explica cómo vivió su experiencia en 'Mask Singer' , donde fue una de las grandes sorpresas interpretando 'Someone like you' tras un disfraz de mariquita.

"Cuando me llamaron de ‘Mask Singer’ pensé que era una broma", empieza explicando. "Pero cuando me vi disfrazada de mariquita pensé: 'no hay necesidad'".

Aún así, explica que esta experiencia le gustó mucho como reto: "El ir a un estudio y probar tu voz, cantar, entonar, saber si afinas… Todo eso me parece súper interesante. Pero ya en el momento en el que me vi vestida estaba super nerviosa", añade.