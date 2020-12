Paz Vega gana la primera edición de Mask Singer ocultándose debajo de Catrina

Mask Singer ha llegado a la final y lo ha hecho por todo lo alto. Catrina se ha llevado la Máscara de Oro y hemos descubierto que Paz Vega era el famoso que se escondía debajo.

La Gran Final de Mask Singer: adivina quién canta nos ha llevado muchas emociones y sorpresas. La primera máscara en decir algunas pistas sobre su identidad fue Caniche, que se subió al escenario con 'Only Girl (In The World)' de Rihanna. Los investigadores siguieron pensando quién podría estar debajo de esa máscara, que tenía tanto arte para bailar.

Tras Caniche, llegó Cuervo, que dijo que todos los caminos le llevan a la gloria y no sabemos si ayudó a los investigadores o los despistó un poco más. Su actuación con 'Piu bella cosa' de Eros Ramazzotti enamoró.

Pero Camaleón también dio las últimas pistas antes de cantar 'Cake By The Ocean' de DNCE. Los investigadores opinaron sobre su identidad, aunque no tenían muy claro.

La última máscara en subirse al escenario y revelar alguna información sobre quién era fue Catrina, que se atrevió a cantar Gloria Trevi y a desconcertar a los investigadores.

Tras las actuaciones, Cuervo fue elegido para revelar su identidad... ¡era Jorge Lorenzo! Pero la noche continuó con el Primer Asalto: Catrina interpretó 'Mi cama' de Karol G, Caniche eligió 'Havana' de Camila Cabello y Camaleón mostró su talento con 'Feeling Good' de Michael Bublé.

Y llegó otro momento esperado: conocer la identidad de Camaleón, que fue el siguiente elegido. Los investigadores pensaban que se trataba de Dabiz Muñoz, pero en realidad se escondía Toni Cantó.

Solamente quedaba conocer a Catrina y Caniche, que se enfrentaron en el Asalto Final con 'I will Survive' de Gloria Gaynor y 'Oops!... I did it again' de Britney Spears.

El momento más esperado de la noche llegó: ¡Catrina se convertía en la ganadora de la primera edición de Mask Singer: adivina quién canta! Pero antes de conocer su identidad, tocaba saber quién se escondía en Caniche y era Genoveva Casanova, como ya había dicho Javier Ambrossi en el cuarto programa.

Lo que no se esperaban los investigadores era qué famoso se encontraba tras Catrina... ¡era Paz Vega!