¿Problemas con tu crush? Ylenia responde tus dudas en su consultorio

¿Cómo es un día normal en la vida de Ylenia? "Ahora mismo estoy un poco apartada de la realidad, vivo en mi micromundo, hay cosas que me saturan y necesito resetear. No te puedo decir muchas actividades porque no hago muchas", reconoce.

Lo cierto es que la colaboradora es una autentica revolución en las redes, donde intenta atender todas las consultas y dudas que le hacen sus seguidores. Problemas con el crush, mal de amores, discusiones entre amigos... "Ya no me permiten ligar por Instagram, solo me cuentan problemas", asegura.

Para ir caldeando la sección, este lunes solucionamos las primeras consultas que han llegado para Ylenia. ¿Cómo podemos hacer para ligar con alguien que no tiene iniciativa? De esos que no te escriben, solo responden... "Hay que llevarlo todo como muy medido", dice Ylenia, que tiene claro que a día de hoy hay unos códigos que hay que poner en práctica. Hacerse el interesante, esperar para contentar...

¿Cuánto es el tiempo máximo que podemos estar sin pestañear?, ¿durarán los pintalabios hasta que no tengamos que volver a usar mascarilla? "Yo también he estado en la mierdecita, y me he pintado para venir aquí y he dicho 'ojo cuidado'", reconoce Ylenia, que anima a todos a arreglarse para estar en casa. Claro que sí, ¡lo importante es la actitud!

