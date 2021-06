Rodrigo Cortés: "Los audiolibros los consumen la gente que quiere leer hasta cuando está corriendo"

Rodrigo Cortés visita 'yu No te pierdas nada' // Youtube.

Rodrigo Cortés ha visitado yu No te pierdas nada para presentar su segunda novela: Años extraordinarios, una novela con un conflicto "entre España y los de Alicante" en los que seguimos la vida de un hombre durante 75 años "en los que no aprende absolutamente nada".

La historia cuenta con cierto humor en sus escenas y Cortés asegura que "el lector se rie constantemente". Años extraordinarios cuenta con una versión en audiolibro narrada por su autor. "Me lo pidieron y me pareció interesante probar. Lo narro yo porque me preocupaba que un actor se pusiera por encima de la historia y el humor tiene que ver con el contexto".

El boom de los audiolibros tiene que ver, según Rodrigo Cortés, con las ansias que tienen los amantes de los libros de leer constantemente. "El tipo de personas que consume los audiolibros es gente que quiere correr todo el tiempo, hasta cuando corren o pasean con el perro".

Las diferencias entre las novelas y los guiones

Rodrigo Cortés, que también es guionista, asegura que su novela es "inadaptable al cine porque la literatura y el cine tienen lenguajes distintos. En el cine el personaje se define por la acción y es un lenguaje más económico. La literatura es vocación. Son cosas distintas".

Sin querer posicionarse sobre qué es más difícil escribir —literatura o guión—, Cortés asegura que el guion "responde a algo más cerrado y específico".

