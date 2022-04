Stay Homas: "Que una leyenda viva de la música latina como Rubén Blades se haya involucrado en nuestro proyecto es muy guay"

Stay Homas // yu, No te pierdas nada

Tres compañeros que hacen música juntos. Klaus, Rai y Guillem se hicieron conocidos en el confinamiento gracias a su talento para las covers. Consiguieron ponerle una banda sonora a los días más aburridos y ahora presentan su mixtape Here2play, que presentan con un videoclip muy curioso.

El tema lo cantan en un idioma muy particular, "catalanglish", un remix del catalán y el inglés que no ha hecho mucha gracia a algunos de su tierra. "Los catalanas no están muy contentos, pero lo estaos patentando", dicen entre risas.

Ya hace tiempo que consiguieron estar satisfechos con el éxito que consiguieron casi de rebote. "Ahora a ver cuánto dura, disfrutando mientras", aseguran.

"Nos pasa en los conciertos, llegamos, vemos al público y decimos 'ala, pero habéis venido'", cuentan sobre esto de que es difícil creerse en la cima de la ola.

Colaboran con Rubén Blades en Es por ti

Camiseta, disc man, pegatinas, imanes... El formato físico de su mixtape está muy currado. "Son temas que en principio no tienen mucho que ver, es como una playlist para la gente. Si hacemos un disco, cuando sea, tendrá un sentido y un relato", cuentan.

Su colaboración con Rubén Blades se llama Es por ti. "Nos escribió por Twitter, un colega suyo nos dijo que quería conocernos, hicimos una videollamada con él en abril de 2020. Estuvimos hablando y al año siguiente hicimos canciones de aniversario, le mandamos una idea por mail pensando que se quedaría ahí y nos respondieron. Fue muy guay pensar que una leyenda viva de la música latina haya querido involucrarse en el proyecto de unos chavales al otro lado del charco, creía más en nosotros que nosotros mismos", aseguran.

Vuelve a ver a Stay Homas en yu:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.