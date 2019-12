Ana Morgade nos sorprende con su cambio de look a lo Pipi Calzaslargas

Con la cabeza en las vacaciones de Navidad y muuucho tiempo libre por delante, Ana Morgade se aburre. Es un hecho. Y la presentadora de ' yu, no te pierdas nada ' cuando está aburrida, es un peligro... ¡Sobre todo si tiene cerca un eyeliner ! 😬

PRESENTADORA DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

“Cuando me aburro me pinto pecas”, escribía Ana Morgade junto a una publicación en Instagram, en la que añadía que además de pecas, siempre había querido tener "diastema (la separación tan cuqui de los dientes que tenían Madonna y Pippi, dos heroínas de mi infancia)”.

Así que no ha dudado en ponérselas: “con el eyeliner marrón me vengo arriba de vez en cuando”; aunque de eso de separarse los dientes, de momento ha pasado. Cosa que agradecemos, nos sea que le dé por sesear, y logre lo que Sergio Bezos lleva intentando desde el arranque de temporada, arruinar el programa de radio 😅: “No me atrevo a ponerme un corcho entre los piños”. (#NoOffense #WeLoveUBezos)

Después, nuestra #MariPecas, preguntaba (de eso que haces sin pensar y luego ya lo dejas, si total, ya conoces la respuesta): “Me pegan o qué”. Y claro, respuestas hay de todo tipo: "Claro que sí guapi 😅", "Te dejaste una", "sabes q hay un filtro en insta q te pone pecas???😁" o "El problema de la diastema es q cuando comes frutos secos se te qdan trozos en medio y pareces un castor. Por lo demás esta bien.", son algunas de las joyitas que los fans le han dejado en la publicación.

Y a ti, ¿te parece que le quedan bien? ¿O le damos faenita para que no se aburra tanto?

¡Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes en Europa FM! (A partir del lunes no, que se piran de vacaciones los tíos vagos hasta el año que viene) 😤