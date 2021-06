Ed Sheeran presenta 'Bad Habits' en yu No te pierdas nada este viernes // Europa FM

Bad Habits supone el regreso de Ed Sheeran a la música después de cuatro años de ausencia. Así, la expectación por saber qué tiene preparado el artista más top de Reino Unido podrá resolverse en la conversación que Sheeran tendrá con Ana Morgade este viernes a las 14:00h en Europa FM. Sí, el responsable de éxitos como Shape of You, conocerá el parquecito en el que tantas risas se han echado los yusers.

El artista anunciaba el pasado 11 de junio que su próximo single vería la luz este viernes día 25, el mismo que el estudio de yu No te pierdas nada se vestirá de gala para charlar con el cantante. Como no queremos que haya espontáneos que frustren la intervención, ataremos a Ventura y Sergio Bezos a una silla. Es la única manera de que no boicoteen la entrevista.

Sea como sea, la música está de enhorabuena con el regreso de uno de los artistas que más éxito ha cosechado en la última década. Bad Habits es el primer single de lo que se presupone será un nuevo álbum de estudio, el quinto de su carrera.

Lo que se sabe de Bad Habits

Las campanas del reloj marcan una hora en punto y un vampiro rubio y vestido con un traje fucsia sale a la calle arropado por un escuadrón de combate. Ed Sheeran ha calculado bien este esperado regreso y en sus redes sociales no ha hecho más que crear expectación, hype en lenguaje milleanial.

"Mi cabello fue rubio durante 3 días para el rodaje. Pido disculpas a toda mi gente pelirroja, nunca volverá a suceder", escribió junto a una de las imágenes del making off del videoclip.

"Las uñas eran una pesadilla para intentar orinar. No lo recomendaría", decía bromeando junto a otra imagen suya en los camerinos.