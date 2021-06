Ed Sheeran publica 'Bad Habits' y así es su videoclip

Después de pasar los dos últimos años fuera de los focos tras su exitosa gira Divide y la llegada de su primera hija, Ed Sheeran vuelve oficialmente con el eufórico Bad Habits. El cantante es un artista que se mueve por el inconformismo, y este lanzamiento es algo inesperado pero muy suyo; el claro ejemplo de un artista con visión de futuro que impulsa su música hacia nuevas dimensiones.

Con un sonido veraniego y enérgico, acompañado de su preciada guitarra y un tema que transmite trazas de ensoñación, Ed Sheeran coescribió y coprodujo Bad Habits con sus colaboradores de siempre, Johnny McDaid (‘Shape of You’) y FRED AGAIN… (No.6 Collaborations Project). El cantante presentará el viernes 25 de junio su nueva canción en yu No te pierdas nada.

En el vídeo oficial —que ya puedes disfrutar—, dirigido por Dave Meyers (Billie Eilish, Kendrick Lamar), vemos a Ed Sheeran como nunca antes lo habíamos visto, representando a su alter-ego vampírico. Cambiando su pelirrojo por el blanco y sus dientes por colmillos, la narrativa de humor negro sirve como metáfora de los "malos hábitos" ('bad habits'), ya que Sheeran se embarca en una noche salvaje junto a su pandilla de vampiros antes de recuperar su identidad a la mañana siguiente, pelirrojo de nuevo, mientras el sol se alza sobre él.

Sobre este videoclip, Ed Sheeran dice: "Es genial estar de vuelta con mi nuevo single. Quería que el vídeo de Bad Habits jugara con la naturaleza de los hábitos de una manera fantástica, así que me decidí por los vampiros. Fue muy divertido meterse en el personaje, excepto por las alturas (que no fueron tan divertidas). Que lo disfrutéis, x".

Bad Habits es el primer lanzamiento oficial de Ed Sheeran desde su Nº1 de 2019 en Reino Unido, No.6 Collaborations Project. Este proyecto paralelo, que funcionó independientemente de su secuencia de álbumes, vio a Ed unir fuerzas con 22 de sus artistas musicales favoritos, incluyendo a Cardi B, Bruno Mars, Camila Cabello, Eminem y Travis Scott. En cuestión de semanas, el proyecto cosechó tres números uno en el Reino Unido: I Don't Care con Justin Bieber, Beautiful People con Khalid y Take Me Back To London con Stormzy.