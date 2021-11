PROGRAMAS COMPLETOS

yu, No te pierdas nada | Con Vicky Luengo y Adriana Torrebejano | #yuParaNoDormir

En yu, No te pierdas nada nunca te dejamos dormir la siesta, pero hoy con más motivo. Las actrices Vicky Luengo y Adriana Torrebejano han estado hablándonos de Historias para no dormir, la serie homenaje al clásico de terror de Chicho Ibáñez-Serrador. Tampoco se puede dormir demasiado cuando viene Lorena Castell con sus cositas random, y hoy también hemos tenido a la Gata de Schrodinger y a Fox. ¡Así no hay quien pegue ojo!