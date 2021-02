Xavibo, Ylenia, Hurona Rolera, Joaquín Reyes y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (22/02/2021)

¿CÓMO SOBREVIVIRÍA HURONA ROLERA?

¡Recibimos a Hurona Rolera! La streamer reconoce que un buen gamer no es quien gana, sino quien lo disfruta. ¡Intensidad de lunes, claro que sí!

La joven nos habla del Rust, un videojuego de 2013 que lo está pegando ahora en 2021. "Con esto se demuestra el poder que tienen los streamers españoles, cuando alguien superfamoso coge un videojuego y lo peta", cuenta. El Rust es como "un survival" de la naturaleza, es decir, hay que coger recursos y sobrevivir. "Te da agonía porque cualquier amigo te clava una lanza y te roba la casa y todo", explica.

Con esta premisa, Hurona Rolera sale a la calle para preguntar cómo sobreviviría la gente en una situación límite. ¿Comerían carne humana?, ¿e insectos? "Yo creo que sí me comería a la gente", dice Hurona.

XAVIBO PRESENTA 'EL VIAJE DE 13'

¡Un artista que acaba de sacar del horno un disco que está muy calentito! Recibimos a Xavibo, que viene acompañado de su productor El hombre Del viento. El cantante necesita que le de un poquito el aire y de paso nos habla de 'El viaje de 13'.

Xavibo y El Hombre del Viento nos hablan de cómo empezaron a trabajar en este nuevo disco, 'El Viaje de 13'. "Fue un disco que empezamos hace dos años, había salido de una relación y quería hacer un tema triste", cuenta.

"De un tiempo a esta parte ahora en el rap se habla hacia dentro. Antes había otros arquetipos, a partir de Suite Soprano de 2010 o 2011 se empezó a hacer introspección, se cambiaron los matices, y lo que hace él tiene mucho colorido", cuenta El hombre del Viento o Xavibo.

Y sobre estas letras tan intensas, ¿qué le dice su madre?, ¿se asustó al principio? "Mi madre ya está acostumbrada, sabe que tiene su parte de ficción o parte de realidad", revela.

¿Presentará pronto el disco en directo? "De momento estoy un poco reacio, no me acaba de molar el rollo, pero si es la única opción tendremos que mirarlo", dice el artista. El Hombre del Viento también cuenta que es un rollo diferente, aunque "los mundos distópicos" no le dan ningún problema.

👉 Puedes ver a Xavibo en el minuto 42:

EL CONSULTORIO DE YLENIA

¡Recibimos a Ylenia Santana! La televisiva ya pasó por aquí hace unos años y por fin vuelve al yu a traernos risas y contenido. ¿Cómo lo lleva después de tanto tiempo? Inauguramos el consultorio de Ylenia para aclarar las dudas y problemas de la audiencia, porque Ylenia es... ¡Sabiduría pura!

Lo cierto es que la colaboradora es una autentica revolución en las redes, donde intenta atender todas las consultas y dudas que le hacen sus seguidores. Problemas con el crush, mal de amores, discusiones entre amigos... "Ya no me permiten ligar por Instagram, solo me cuentan problemas", asegura.

Para ir caldeando la sección, este lunes solucionamos las primeras consultas que han llegado para Ylenia. ¿Cómo podemos hacer para ligar con alguien que no tiene iniciativa? De esos que no te escriben, solo responden... "Hay que llevarlo todo como muy medido", dice Ylenia, que tiene claro que a día de hoy hay unos códigos que hay que poner en práctica. Hacerse el interesante, esperar para contentar...

Si necesitas el consejo de Ylenia... ¡Mándanos tu duda al 662 250 950!

JOAQUÍN REYES ES ELIJAH WOOD

¡Recién llegado de La Comarca! Recibimos a el actor Elijah Wood, que no supera su etapa en El Señor de Los Anillos. "Tolkien era muy de procrastinar", asegura.

Resulta que el actor ha criticado la serie de Amazon que van a hace de 'El Señor de Los Anillos' y su opinión ha provocado bastante revuelo. Elijah Wood, Frodo, no quiere que llamen a la serie igual que la conocida saga porque "no es lo mismo".

"Hemos decidido ir a Australia a parar la producción. Salimos el día 24, por si alguien se quiere sumar. Vamos a pie desde Villaverde y todo para abajo", asegura el actor, que está convocando gente que se quiera unir a la marcha.

¿No será que lo que le molesta es que no le hayan llamado para participar? "El traje de Frodo me está, me han tenido que subir el bajo pero me está bien. Lo he superado, he superado lo de Frodo y los Hobbits, yo tengo mi carrera", asegura. "No tengo que estar reviviendo mi pasado, pero tratándose de El Señor de Los Anillos es raro que ni me hayan mandado un mensaje".

👉 Puedes ver a Joaquín Reyes en el minuto 1:10:

VENTURA Y LOS FLANES

Terminamos el lunes con Ventura y sus locuras de Internet. Esta vez se ha metido a buscar cuentas de fans... ¡De flanes! ¡Menudo flanazo!

👉 Puedes ver a Ventura en el minuto 1:30:

