DEL 29 AL 5 DE DICIEMBRE

¿Quiénes son los invitados de 'yu, No te pierdas nada' esta semana?

Empieza diciembre y en yu No te pierdas nada sabemos muy bien cómo empezar el último mes del año de la mejor manera. Esta semana traemos a unos invitados muy especiales, donde no faltarán por supuesto la música, el humor, el cine y el periodismo. ¿Puede haber algo mejor? Pues sí, porque el fin de semana la fiesta no decae: en yu Music lo pasaremos pipa con un par de artistazas que vienen a presentar sus nuevos trabajos. ¡Vamos, que no te vas querer perder nada!