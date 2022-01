Sandra Gómez, segunda en la categoría femenina del Dakar: "El error es que te pierdas"

Sandra Gómez Cantero acaba de llegar del Dakar y los últimos días se los ha pasado prácticamente durmiendo. "Estos días descanso, familia, barbacoa... Porque me he perdido las Navidades, eso es lo peor", dice la joven, que tiene tanta destreza con la moto y las acrobacias que incluso trabajó como doble de acción de Tokio (Úrsula Coberó) en La Casa de Papel.

Este año era la única mujer debutante del Dakar y sus resultados han sido muy satisfactorios. Segunda en categoría femenina y 62º en la general. "Era la más pequeña de todas, mi único objetivo era ir a terminar, estar allí ya era brutal", cuenta la joven, que reconoce que ha cometido errores que le impidieron imponerse a la polaca.

"El error es que te pierdes. Tienes que ir buscando puntos en la nada, todo va por GPS. Realmente no estás perdido pero hay que encontrar los puntos para activar que has pasado por ahí", relata la joven, que se guía por ese mapa para terminar la carrera.

"Me caí dos veces pero llevamos un sistema de airbag en el chaleco. No lo había probado nunca y no me pasó nada", recuerda Gómez, que desvela que una caída fue mucho más dura que otra. "Hubo un momento que me caí en una duna grande, puse la moto hacia abajo para salir, me entró arena en el tubo de escape y luego me costó arrancar", explica.

Sobre los comentarios machistas sobre sus aptitudes y capacidades por ser mujer, reconoce que siempre "cae alguno" pero "cada vez menos". El entrenamiento tampoco es fácil. "Llevo toda la vida en moto pero vengo de otras disciplinas. Entrené mucho en Monegros, en Zaragoza, un desierto que no sabía que existía. En España hay eso y poco más", cuenta.

Lleva tanto tiempo subida a la moto que casi no recuerda su primer contacto con ella. "Creo que tenía tres años cuando empecé", dice la joven, que ha encontrado un hueco en el mundo de los especialistas de ficción.

"Los directores piensan en lo que quieren pero no saben si se puede o no", señala. No solo participó en La Casa de Papel. "En Sky Rojo estuve más días rodando y es un trabajazo, me parece brutal lo que hacían", dice.

Vuelve a ver a Sandra Gómez en el minuto 25:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.