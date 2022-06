Qué pasó el día que Galder Varas tuvo que echar a un espectador de su show

Galder Varas // yu, No te pierdas nada

Recibimos en yu a Galder Varas, un humorista con muchas tablas y muchos vídeos en Tiktok. En la red social de moda ha encontrado el rincón perfecto para compartir fragmentos de sus monólogos e improvisaciones.

No olvida el día que se le durmió un espectadora en un show directo. "Había bebido mucho la chica, le venía mal despertarse, si abría los ojos veía mucha gente, la molestábamos nosotros a ella", recuerda.

Otra de las cosas más locas que le ha sucedido sobre el escenario también tiene su puntito de chiste. "No le veía porque había puntos negros, solo se ven las primeras filas, y le dije 'no serás negro' y sí lo era", aseguraba. "Él se reía mucho pero no lo entendía hasta que lo vi", cuenta.

Siempre que tiene show en Madrid aprovecha para grabarlo porque así tiene material para sus redes. "Odio verme, a veces si sé donde está el momento voy directemente y lo cojo. A la gente le hace gracia lo espontáneo", dice antes de comentar que en su último show en Barcelona tuvo que echar a un espectador.

"Iba un poco pasado, la gente va jugona, él iba con la intención de pasarlo bien pero no paraba de hablar, estuvo 10 minutos. Le dije que se fuera que también quería que hablase más gente", dice.

Vuelve a ver a Galder Varas:

