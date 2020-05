"Tengo un grupo de WhatsApp con Boris Johnson y Kim Jong-Un que se llama 'los tíos cojonudos"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

A pesar de tener mucha manía a los latinos... ¡Habla muy bien español, quién lo diría! ¿Y lo de no poder ir a la peluquería?, ¿cómo lo lleva? "Mi pelo no existe realmente, es como un filtro de Instagram, no necesita mantenimiento, llevo un croma en la cabeza. Boris Johnson también, pero fue hace poco. Le pasé yo el filtro", nos explica.

"Le mando un beso para él, que se ha recuperado, y otro para Kim Jong-Un. Tenemos un grupo de WhatsApp, 'los tíos cojonudos', a Merlos lo hemos metido hace poco", reconoce.

¿Y el confinamiento con Melania, se le está haciendo cuesta arriba? Seguro que a ella también... "Estoy con ella y con todos sus dobles, ya no sé cuál Melania es la buena".

¿Tiene muchos ataques de ira?, ¿ha roto algo en La Casa Blanca? ¡Se lo preguntamos!

