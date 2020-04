Joaquín Reyes es Paulina Rubio: "Me levanto con resaca siempre, con la lengua como un gatete"

¡ Paulina Rubio a.k.a Joaquín Reyes nos saluda! "Me encuentro en Miami ahora mismo, confinada en el Latin Park, están Thalía, Chayanne, Alejandro Sanz...". La artista nos cuenta cómo lleva la cuarenta y las críticas por su polémico directo .

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Joaquín Reyes / yu, no te pierdas nada

¡Estamos en todo, yusers! Ya que tenemos en exclusiva a la cantante, tenemos que preguntarle por su polémica transmisión en directo, en la que parece que se ha tomado unas cervecitas de más. "Mi vida es como una ranchera, yo me levanto con resaca siempre, con la lengua como un gatete. Yo me levanto y escupo arena", dice. ¡Y eso no es todo! Discusiones, broncas, muchos tequilas... "Cómo querían que estuviera yo".

"No lo quería contar, pero tengo una persona que no limpia bien la casa y me agaché a limpiar, hice la aspiradora, era un churrete que se había quedado ahí". ¡Claro que sí!

¿Y qué le diría a toda esa gente que piensa que no se sabe la letra de sus canciones?, ¿y su infancia, cómo la recuerda? Paulina Rubio y Thalía fueron compañeras en el grupo infantil Timbiriche. "¿Chiribichi no es uno que ha fichado el Zaragoza?". ¿Qué hay de su reconciliación con Thalía entonces? "Tengo una habitación llena de fotos de Thalía, cogía una muñeca suya y la apuñalaba..."

