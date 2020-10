Beatriz Luengo, Victoria Martín, Antón Lofer, Andrea Compton y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (30/09/2020)

Los follows por compromiso. Ese escollo de las redes sociales con el que a todos nos ha costado lidiar... ¡Antón Lofer recibe en follow de Ana Morgade! ¿Se lo devolverá?

👉 Puedes ver a Antón Lofer en el minuto 25:

¡¡8 millones de visitas en 3 días!! Beatriz Luengo se viene a 'yu, no te pierdas nada' a hablarnos de su exitosa versión del tema de Maluma 'Hawai', en la que da la versión femenina de la canción. "Agarré el personaje de la mujer e hice una canción como si le estuviera contestando", nos cuenta.

"No es una respuesta a Maluma, es una respuesta a la canción, creo que es muy divertido el debate y la conversación", explica. ¿Se ha puesto en contacto con ella Maluma para darle su opinión?, ¿qué le ha dicho? "En privado sí. En una entrevista le preguntaron por la versión y contestó con cariño. Me han autorizado, si le molestase no lo haría... Además ha generado una ola de respuestas. Ya lo había hecho con Nicki Jam y luego él me invitó a cantar a un concierto", cuenta la cantante. "Desde luego enfadado no lo he sentido".

Lo cierto es que la intérprete quiso abordar en su letra un tema muy serio sobre los jóvenes y las redes sociales. "Aproveché el marco de la canción para hablar del acoso en las redes, que es un machisto 2020 muy fuerte". El 71% de las chicas jóvenes de entre 16 y 24 años en España ha sentido acoso en las redes por del ex o un novio, según un estudio.

Vuelve Física o Química, vuelve El Internado... ¿Qué pasa con Un Paso Adelante? ¡Tenemos que preguntárselo! ¿Volverá algún día? "Nos han tanteado desde la productora y depende del guión. Si siento que hay una evolución estaré, depende mucho de eso, del guión. Pienso que sería guay, si hacen una buena historia...". ¿Y cómo estaría Lola después de tantos años? "2 coletas, sigo virgen esperando por Pedro... ¿¿Os imagináis??", bromea.

Para terminar la entrevista, intentamos ponerle un "broche de oro" con Sergio Bezos y nuestro juego favorito... ¡La fiebre justa! Tenemos en la calle a Sergio Bezos y la artista tendrá que adivinar quien de nuestros voluntarios tiene fiebre...

👉 Puedes ver a Beatriz Luengo en el minuto 34:

Victoria Martín nos trae hoy una nueva reflexión sobre un famoso. "A Carla Barber le robaron un peluco de 30.000 euros y dijo que lo peor era el daño moral, pero qué le pasa a esta gente", dice sin salir de su asombro. Además nuestra hater favorita está convencida de que las amigas de Carla Barber son sus clones. "Os juro por Dios y todas las amigas de Carla Barber son iguales, son las mismas. Creo que es peligroso".

"Hoy vengo a hablar de la carrera de Robert Pattinson, el nuevo Batman". Así de contundente empieza Andrea Compton su sección. "Es la persona de la que más se va a hablar en 2021", asegura. "Si lo nominan a algún premio, yo entro aquí haciendo la croqueta. Y si puedo venir vestida de Crepúsculo, lo haré". ¡Está muy arriba la youtuber!

Al actor se le ha criticado mucho por empezar su carrera con las películas de la saga de vampiros que engancharon a prácticamente todos los jóvenes de los 90. "Va a hacer de un Batman más joven, no será como Christian Bale. Este va a ser más vengativo, en plan 'te meto un guantazo'".

¿Pero qué pasa? ¡Que hay vida más allá de Crepúsculo! Así, Andrea Compton se propone recordarnos cuáles han sido las mejores películas del actor. 'Harry Potter y el Caliz de Fuego', 'Sin Límites', 'Life', 'Good Time'... ¡Y más!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.